El senador de la Capital, Maximiliano Brumec, se pronunció respecto a la polémica

surgida luego de que se designó al catamarqueño Francisco Mercado como director

del Banco Nación: “Por estos días asistimos a un acto de oportunismo que deja de

lado los intereses y beneficios potenciales de una provincia entera, descalificando a

una persona por el simple hecho de estar en la oposición. Este tipo de accionar

debería, a estas alturas, ser ya superado por acciones constructivas que, en última

instancia, critiquen gestiones concretas, sobre la base de los acontecimientos.

Deberíamos comenzar a dejar atrás de una vez por todas el terreno del prejuicio y la

presunción en la política”, dijo Brumec.

“Las críticas que recibe Francisco Mercado por haber logrado el directorio del Banco

Nación están cargadas de omisiones no solo respecto a la trayectoria y habilidades de gestión que él demostró de forma sobrada para ocupar ese espacio, que es

estratégico, sino que también carecen de una sincera reflexión sobre la historia misma del banco, que llevado adelante en el pasado por ‘idóneos’ académicos no

brilló ni benefició a la provincia, más bien todo lo contrario”, continuó diciendo el senador.

“Resulta absurdo escuchar que lo que le falta a Mercado es un título universitario para llevar adelante esta tarea. Cualquier conocedor sobre gestión nacional sabe

bien que su desafío precisa ante todo de experiencia en gestión política; se trata de realizar los acuerdos que beneficien al territorio. Francisco Mercado conoce la política

por dentro y ha llevado adelante junto a Lucía Corpacci una experiencia que solo

tiene quien comparte problemas y situaciones cotidianas con el más alto mandatario

de una provincia”, consideró Brumec y agregó que no existe impedimento legal para

ocupar el cargo.

Finalmente, Brumec dijo: “Lo que le resta a la oposición ahora es repetir un eslogan

vacío que simplemente relaciona despectivamente a Mercado con un chef. Eso es

todo, la verdad ya no importa en estos casos, si hay algo para golpear, por más

frívola y parcial que sea la etiqueta, la van a utilizar”.