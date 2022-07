Música

El tema estará incluido en ‘Funk Wav Bounces Vol. 2’ y escuchará el 15 de julio.

El artista Calvin Harris lanzará el próximo viernes un nuevo tema junto a sus colegas Justin Timberlake, Halsey y Pharrel Williams. Por otra parte, el álbum saldrá a la venta el 5 de agosto.

Mientras tanto, el productor de 38 años admitió que ha habido un elemento de suerte detrás del éxito de su carrera, sugiriendo que sus decisiones imprudentes han dado sus frutos de manera espectacular.

En sus propias palabras expresó: “Escribí las canciones adecuadas en el momento adecuado, elegí el género musical adecuado, empecé a ser DJ en Estados Unidos en el momento adecuado. Si no hubiera tomado todas esas decisiones, no me habrían puesto en ese lugar. Cada vez que toco delante de la gente celebro el hecho de haber salido de esa situación“.

Calvin encabezó la lista de Forbes de los DJs mejor pagos del mundo durante seis años consecutivos, del 2013 a 2018, hasta que fue destronado por The Chainsmokers en el 2019.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))