DESDE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Esto llevaría a que sea difícil concretar las obras en los plazos previstos.

La situación económica del país, a partir de los últimos cambios en el Poder Ejecutivo Nacional, generó incertidumbre en todos los sectores, siendo uno de ellos el de la construcción, principalmente en lo que refiere al abastecimiento de materiales para avanzar con las obras, las cuales pueden verse afectadas en su ejecución.

Como lo planteara en su momento Antonio Prevedello, propietario de un corralón, quien manifestaba que la situación era difícil, en ese mismo sentido lo hizo el presidente de la Cámara de la Construcción de Catamarca, Julio Córdoba, remarcando cómo esto afecta la ejecución de la obra pública y el desfinanciamiento de las empresas por la demora en los pagos.

“Es muy difícil trabajar en este contexto”, dijo Córdoba. “Más allá de los últimos acontecimientos -la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía- ya venía complicada situación” por la falta de combustible para el transporte de materiales para la construcción.

Seguidamente indicó que a todo esto se le suma la “mora” en los pagos de las obras. Cuando “uno lo junta con la plata para cobrar, ya no le alcanza para reponer los materiales que uno invirtió en la obra y la verdad que está todo muy complicado”.

Córdoba sostuvo que, sumado a esto, se licitan obras pero “no hay precios de referencia” y algunos proveedores han dejado caer órdenes de compra cerradas y pactados los precios.

En cuanto a si esta situación afecta la obra pública provincial, ya sea demorando o parando la ejecución de las mismas, el titular de la Cámara de la Construcción dijo: “Totalmente. Eso ya está incidiendo en el normal desarrollo de las obras. Es una lástima, porque si hablamos un tiempo atrás, del nivel de la obra pública tiene un volumen pocas veces visto”.

Pese a esto, acotó, se ve la ejecución de la obra pública, pero en el contexto actual “va a ser muy difícil concretarla en los plazos previstos”.

Otra de las situaciones que según Córdoba afectan al sector de la construcción es la demora en los pagos. “Hay mucha mora por parte del Estado. Más allá de las condiciones particulares, hay mora en los pagos, hay obras que ya tienen un avance importante y todavía no han pagado ni siquiera los anticipos financieros”. Esos anticipos financieros son los que se hacen para poder iniciar la obra, por ejemplo, comprando material, indicó.

“Nosotros, como empresas constructoras, sobre todo en lo que hace a la obra pública, no somos formadores de precio, no impactamos en la inflación, al contrario, hay obras que nos demoran seis meses, un año para pagarnos, así que no estamos impactando en la inflación”, dijo, para luego remarcar que “hay obras que se terminan y no se ha cobrado la redeterminación y para el Estado, es como una deuda que no existe”.

Además, dijo: “Se habla de financiación. Es verdad, Nación es la que pone la plata, pero se olvidan de mencionar que somos las empresas constructoras las que estamos financiando la obra pública, porque más allá de que haya un plazo previsto para el pago de los certificados, (…) muchas veces los plazos de forma unilateral son extendidos y la empresa tiene que terminar financiando el corte de cinta”.

Finalmente, puntualizó que todos los temas, como ser la gestión de certificación, gestión de fondos, “se acentúan cuando tenemos un problema de fondo como el dólar, inflación, desabastecimiento”.

Pedidos

En otro tramo, en diálogo con La Brújula, Julio Córdoba sostuvo que realiza planteos diariamente de forma institucional y a su vez a cada empresa. “En todo este contexto, yo creo que todos deberían estar tratando de ver cómo se puede solucionar y qué es lo que puede hacer cada uno para aportar su granito de arena para que esto no se complique más, pero hay algunos que no están a la altura de las circunstancias, desgraciadamente es lo que está sucediendo”.

Mano de obra

En cuanto a cómo afecta esto a la mano de obra esta situación, Córdoba sostuvo que es el “eslabón más débil” y que “las empresas toman como último recurso tratar de prescindir de la mano de obra, porque también sabemos la importancia que tiene en cuanto a la estructura empresarial como recurso”.

Asimismo, consideró que si hay problemas para abastecer de materiales para que los obreros trabajen, “desgraciadamente” llegarán a tomar alguna medida. “Esto es complicado para todos y vamos a tomar medidas que nadie quiere”, concluyó.

Fuente: El Chasqui Digital