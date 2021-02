A semanas de la fecha estipulada para el inicio de las clases, las librerías se preparan para las ventas típicas de esta época del año, a pesar de la incertidumbre que genera el no saber concretamente la modalidad en la que será el cursado del ciclo lectivo 2021.

De todas maneras, los comerciantes de este rubro tienen ciertas expectativas con lo que se pueda llegar a vender en esta temporada y anunciaron que el precio de la canasta básica escolar tendrá un incremento de entre el 30% y 40% en comparación con los precios del año pasado.

Martín, encargado de la librería San Pablo, comentó que “si bien no sabemos si comienzan o no las clases, sabemos que tarde o temprano van a comenzar; estamos entusiasmados para comenzar”.

Además explicó que estiman que las ventas estarán concentradas en útiles escolares, es decir lápices, lapiceras, hojas, cuadernos, etcétera, y no tanto mochilas y cartucheras, debido a que hasta el momento se observa esa tendencia en los clientes.

Por su parte Fabián Leiva, encargado de la librería Del Norte, expresó que “en nuestro rubro en particular pasó que los que compraron en esa primera quincena (de marzo) la mochila y las carpetas tienen todo nuevo, con lo cual este año no van a necesitar renovarlas; como mucho habrán consumido las cosas que necesitaron para hacer las tareas. Entonces de por sí ya tenemos un piso bien bajo”.

Este rubro fue uno de los más golpeados durante el año pasado dado que prácticamente no hubo clases, por lo que las ventas cayeron estrepitosamente.

Ambos encargados coinciden en que lograron hacer las ventas más importantes durante el año pasado porque las suspensión de clases comenzó en la segunda quincena de marzo, lo que les permitió sobrevivir sin mayores sobresaltos el primer semestre.

Además, sostienen que tuvieron que reinventarse mediante las ventas por redes sociales y deliverys.

Por otra parte, Martín comentó que se notó una fuerte tendencia de ventas de insumos informáticos, destinados a las clases virtuales y el trabajo desde el hogar; notebooks, computadoras de escritorios, cámaras web e impresoras encabezaron las ventas, por lo que este año creen que esa tendencia se repetirá.

Otra de las tendencias fueron los juegos didácticos y artículos para manualidades, debido al aislamiento y la suspensión de las actividades laborales que hicieron que cientos de personas tuvieran que quedarse en sus hogares, por lo que buscaron actividades recreativas.