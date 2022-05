Música

Las estrellas del K-pop han confirmado que la continuación de ‘BE’ del 2020 saldrá este próximo junio.

El álbum se anunció por primera vez en la última de las cuatro noches de residencia de la banda en Las Vegas, en la que se agotaron las entradas, cuando apareció en la pantalla la fecha “2022.06.10” (10 de junio) al final del espectáculo, junto con el eslogan: “Somos a prueba de balas”.

Según la discográfica de BTS, Big Hit, la colección de tres CDs incluirá tres temas nuevos junto con canciones de la discografía del grupo.

“Después de saltar incesantemente hacia adelante desde el 2013, BTS está celebrando su noveno aniversario el próximo mes de junio”, dice un comunicado en la comunidad de fans Weverse de BTS.

“La antología de BTS que encarna la historia de la banda se lanzará al comenzar un nuevo capítulo como artista que ha estado activo durante nueve años para mirar hacia atrás en sus esfuerzos pasados”.

El comunicado continúa añadiendo que ‘Proof’ “reflejará los pensamientos e ideas de los miembros del pasado, presente y futuro de BTS”.

Mira el trailer de “Proof” aquí. Desde hoy ya se encuentra habilitada la preventa .

El último álbum de estudio del gigante del K-pop fue “BE”, en el 2020. Desde entonces, BTS ha lanzado múltiples singles, como “My Universe” con Coldplay, “Permission To Dance” y su tema nominado al Grammy, “Butter”.

Por su parte, el icono del K-pop Psy ha reconocido recientemente que BTS ha logrado los “sueños incumplidos” de su éxito de 2012 “Gangnam Style”.

Psy se convirtió en el artista de pop coreano con mayor éxito en la lista Billboard Hot 100 al alcanzar el número dos. Desde entonces, solo BTS ha superado su récord, alcanzando el número uno seis veces desde 2020.

“Si siguen así, aunque no estén haciendo música para aumentar el prestigio nacional, creo que le están dando a Corea muchos momentos de orgullo”, dijo durante una conferencia de prensa. “Me siento muy orgulloso de haber tenido un papel en ser ese detonante. BTS me ha dado las gracias por esa parte varias veces, así que estoy orgulloso de ello”.