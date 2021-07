Música

El guitarrista usó sus redes para recordar un día especial en la carrera del grupo liderado por Freddie Mercury

El álbum debut de Queen cumplió 48 años y Brian May, el guitarrista de la banda, recordó el aniversario con un posteo en sus redes sociales.

“Gracias @dereones y, sí, este es el primer sonido que uno escuchaba cuando ponía el brillante y negro vinilo de Queen en su tocadiscos y le presionaban el botón para pincharlo” escribió May haciendo referencia a los primeros segundos de “Keep Yourself Alive“, la canción que abre el disco.

“La portada fue diseñada por Brian, Freddie y el fotógrafo amigo de la banda, Douglas Puddifoot. Está basada en una foto tomada desde el escenario por el mismo Puddifoot, durante uno de los primeros shows de Queen. Los miembros de la banda pensaron que la imagen de Freddie cantando bajo un halo de luz era la tapa ideal para su primer álbum”, explicó la banda en un comunicado.

Yamila Pagani