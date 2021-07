Desde hace algunos días se nota un descenso en la ocupación de camas con

oxígeno por parte de pacientes Covid-19. Este alivio en el sistema de salud tiene, al

menos, un motivo: el avance del plan de vacunación. A esto se suma el hecho de que

hay catamarqueños que se recuperaron de esta enfermedad y se estima que también

adquirieron inmunidad tras superar el contagio.

El director del Hospital “Carlos G. Malbrán”, Daniel Godoy, brindó una entrevista a El

Esquiú.com y consideró que este descenso de ocupación de camas está relacionado

con el efecto que surge del operativo de vacunación.

Por otra parte, el funcionario también comentó que tienen la intención de que el

Hospital “San Juan Bautista” vuelva a funcionar como lo hacía antes de la pandemia

y, de ese modo, el Malbrán sea el único nosocomio de referencia para la atención de

pacientes con la menciona enfermedad.

-EE: Estamos notando en los últimos días una baja de ocupación de camas por

Covid…

-DG: “Hemos llegado casi al 100 por ciento de ocupación en todo el hospital.

Actualmente estamos en una baja en cuanto al número de internaciones, que para

nosotros es relativa porque estamos también ahora en la fase donde estamos

trayendo los pacientes del San Juan hacia el Malbrán, con la intención de que, si esto

sigue así, volvamos a ser el único hospital de referencia de la provincia.

El San Juan tiene menos ocupación que la que nosotros tenemos. Es justamente por

eso, porque seguimos absorbiendo todo el interior, que todavía hay dos foquitos (de

contagio) que no han disminuido, básicamente Santa María y Belén. El resto de los

pacientes que nos han ingresado provienen del San Juan, que son los que podemos

traer diariamente. Nosotros, actualmente, estamos en la Unidad de Cuidados

Intermedios igual, con una ocupación del 60 por ciento. Pero Terapia Intensiva ya

incrementamos a un 80 por ciento. Dos razones fundamentales: una, que seguimos

absorbiendo todo el interior y dos, que estamos trayendo los pacientes desde el San

Juan al Malbrán”.

-EE: ¿La baja de ocupación de camas con oxígeno tiene que ver con el impacto

de la vacunación?

-DG: “Claro que sí. La vacunación ha venido a un ritmo muy bueno, ya superamos el

50 por ciento de la población, más de 200 mil personas. Y si a esto le sumás los casi

50 mil que ya han tenido la enfermedad, vamos a suponer que lo multipliquemos por

tres, son 150 mil más los 200 mil vacunados ya estaríamos casi con un 85 por ciento

de la población que algún grado de inmunidad tiene. Es obvio que esto, sumado a la

intensificación de la campaña de vacunación, a la cantidad de vacunas disponibles,

creo que vamos por muy buen camino”.

-EE: ¿Cuándo se va a terminar de cristalizar la idea de que el Malbrán vuelva a

ser el único centro que atiende Covid?

-DG: “Si todo anda bien, fines de agosto. El mes de agosto creo que es crucial

porque ahora estamos transitando las vacaciones. Entonces después de eso, calcule

10 días más para ver la repercusión que tuvieron las vacaciones, porque si bien

nosotros acá no tenemos circulación comunitaria de (variante) Delta, hubo un turismo

que según lo que uno puede leer, anduvo alrededor del 50 por ciento de ocupación.

O sea que gente vino de afuera y el impacto, la repercusión de eso, lo vamos a ver

los primeros días de agosto. Dios quiera que todo esto se estabilice, siga igual, y a

fines de agosto ya tengamos esto. Creo que va a disminuir en el resto de los

hospitales, pero nosotros vamos a seguir trabajando como siempre. Creo que lo peor

ya pasó, pero no sé si es más un deseo que una realidad. Hay que verlo día a día”.

