El cuartel de Valle Viejo eligió celebrar con acciones solidarias

En una jornada cargada de compromiso, empatía y vocación de servicio, los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo decidieron celebrar su día de una manera diferente: tendiendo una mano a quienes más lo necesitan y reafirmando que su misión trasciende las emergencias.

Desde las primeras horas de este 2 de junio, fecha en la que se conmemora el Día del Bombero Voluntario Argentino, integrantes de distintas dotaciones del cuartel chacarero, donaron sangre en el Banco Central de Sangre. Con este gesto solidario, los servidores públicos volvieron a demostrar su permanente colaboración con las iniciativas destinadas a fortalecer las instituciones sanitarias y salvar vidas, incluso fuera de sus habituales intervenciones.

Como parte de las actividades programadas para la fecha, los bomberos también visitaron el jardín de infantes del Colegio Rodolfo Senet, donde compartieron charlas didácticas con los más pequeños sobre el rol que desempeñan como servidores públicos en la comunidad. Entre juegos, preguntas y demostraciones, los niños pudieron conocer de cerca el trabajo que realizan los bomberos y disfrutar de un momento de aprendizaje y recreación junto a quienes, para muchos de ellos, representan verdaderos héroes cotidianos.

Las actividades continuaron por la tarde con una visita al hogar de ancianos “Fray Mamerto Equiú”, donde los bomberos compartieron una jornada recreativa pensada especialmente para los residentes. Juegos, música, conversaciones y momentos de alegría formaron parte de un encuentro que buscó acompañar y brindar afecto a los adultos mayores.

La propuesta contó con la colaboración del artista Emilio Morales, quien aportó su repertorio folklórico para animar la tarde y despertar recuerdos y emociones entre los presentes. Además, una estilista se sumó a la iniciativa ofreciendo servicios de peluquería para los abuelos que desearon renovar su imagen y disfrutar de un momento especial.

Más allá de los rescates, incendios y asistencias que forman parte de su labor cotidiana, los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo volvieron a poner de manifiesto el profundo sentido humano que caracteriza a la institución. Con acciones simples pero significativas, demostraron que el verdadero valor no solo se mide en los actos heroicos que realizan arriesgando su vida, sino también en la capacidad de acompañar, contener y servir al prójimo.