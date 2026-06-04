La Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, informó que durante los últimos días se registraron 22 incendios forestales en distintos sectores del Valle Central, afectando una superficie aproximada de 8 hectáreas.

Según el relevamiento realizado por el organismo, los focos ígneos se distribuyeron en 11 incendios en Capital, 8 en Valle Viejo y 3 en Fray Mamerto Esquiú. Del total, 11 ocurrieron entre el 23 y el 27 de mayo, mientras que los otros 11 se registraron entre el 28 y el 31 del mismo mes.

Para controlar las distintas situaciones trabajaron de manera coordinada brigadistas junto a efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos de la Provincia y Bomberos Voluntarios de San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

Desde la Brigada señalaron que los registros de mayo reflejan un incremento de la actividad de fuego en la provincia. Durante ese mes se contabilizaron 36 incendios forestales que afectaron más de 257 hectáreas.

Asimismo, indicaron que el acumulado anual asciende a 65 incendios forestales, lo que representa un aumento del 110% en la cantidad de focos registrados en comparación con el mismo período de los años 2024 y 2025.

Ante este escenario, el equipo de la Brigada, encabezado por su director Damián López, viene desarrollando reuniones de trabajo con municipios del interior provincial para evaluar la situación de cada jurisdicción antes del inicio de la temporada alta de incendios forestales. Estos encuentros permiten relevar las condiciones del terreno, analizar la disponibilidad de combustible vegetal y coordinar acciones junto a intendentes, autoridades sanitarias, policiales y equipos de emergencia locales.

Además, se realiza un relevamiento de los recursos humanos y materiales disponibles en cada municipio, con el objetivo de fortalecer la planificación, optimizar la capacidad de respuesta y consolidar el trabajo conjunto ante posibles emergencias de gran magnitud.

Finalmente, desde la Brigada recordaron a la comunidad la importancia de evitar cualquier práctica que pueda generar fuego en áreas rurales o de vegetación, y solicitaron extremar las medidas de cuidado para reducir el riesgo de incendios y proteger el ambiente, los bienes y la seguridad de las personas.