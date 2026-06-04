Este martes 2 de junio, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, se llevó a cabo el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los principales espacios de encuentro entre el sector público, el empresariado y el sistema financiero argentino.

En la ocasión, el gobernador Raúl Jalil participó del panel “La mirada de los Gobernadores” junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, donde expusieron sobre el rol de las provincias en el contexto económico actual, siendo los únicos mandatarios provinciales en intervenir en el evento.

Raúl manifestó que “fue una valiosa oportunidad para mostrar nuestro Plan de Desarrollo: una administración ordenada que se enfoca en generar inversiones, producción y puestos de trabajo”, a la vez que valoró “llevar la experiencia de nuestra provincia a estos ámbitos es fundamental para seguir fortaleciendo una mirada federal sobre el desarrollo argentino”.

La jornada reunió a los principales referentes económicos del país, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei, quien tuvo a su cargo el cierre del congreso.

El IAEF es una asociación profesional integrada por ejecutivos, directores y gerentes de empresas e instituciones provenientes de las áreas de Finanzas, Administración, Planeamiento, Control de Gestión, Tesorería, Contaduría y Compras. Fundada en 1967, es hoy un centro de investigación para la información, networking y capacitación de ejecutivos en todas las disciplinas del management moderno.