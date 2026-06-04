La secretaria general de la Presidencia mantuvo un encuentro con la senadora oficialista, que viene marcando diferencias con el Gobierno en los últimos días

En medio de las tensiones por las diferencias en torno al pliego de la jueza María Verónica Michelli, Karina Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada a la senadora Patricia Bullrich para mostrar unidad y despejar dudas sobre su continuidad en el partido.

De acuerdo con lo que confirmaron a Infobae fuentes cercanas a las protagonistas, el encuentro se llevó adelante en el despacho de la secretaria general de la Presidencia, en el primer piso de Balcarce 50, aunque el contenido de lo conversado no trascendió por el momento.

El cónclave fue confirmado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, quien publicó una foto en su cuenta de X, luego de haber marcado algunos cuestionamientos sobre determinadas medidas del Gobierno en los últimos días.

“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, escribió, para acompañar la imagen en la que se las ve a las dos conversando a solas, lo cual fue luego retuiteado por el mandatario.

El primer distanciamiento de la ex ministra de Seguridad fue a comienzos del mes pasado, cuando le reclamó a Manuel Adorni, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, que presente cuánto antes la información sobre su patrimonio.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, sostuvo, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann, en el canal A24.

Más recientemente, la dirigente del oficialismo se comunicó con el presidente Javier Milei para anticiparle que iba a apoyar el pliego de la jueza Michelli, que las autoridades nacionales enviaron al Senado para su aprobación, pero que posteriormente pidieron retirar al enterarse de que era la cuñada de Hugo Alconada Mon, quien investiga en el diario La Nación varias causas de supuesta corrupción en la actual administración.

Para evitar mayores conflictos, la propia Bullrich aclaró con un mensaje en las redes sociales su decisión de recurrir a la objeción de conciencia para no ir en contra del ascenso de la magistrada, como pedía el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, un datio que luego llamó la atención fue que durante el diálogo con el líder libertario, la referente del espacio puso a su disposición la renuncia como cabeza del bloque, la cual no fue aceptada por Milei.

En el entorno de la ex ministra, en tanto, buscaron minimizar esa situación, al remarcar que lo hizo por una cuestión protocolar, ya que le estaba adelantando que va a votar en contra de los intereses de la Casa Rosada, pero que en ningún momento pensó en abandonar el partido.

“La idea del tuit fue dejar bien en claro que se trata solamente de una mirada puntual sobre un tema especifico. Sabemos del impacto que tiene y de las miradas que se iban a hacer al respecto, pero tratamos de redactarlo de la mejor forma posible para que no haya dudas sobre lo que queríamos decir”, explicó a este medio una persona que estuvo detrás de la publicación.

Respecto de la presentación de la renuncia, cerca de la senadora insistieron con que “estuvo todo bien en la charla con el Presidente” y que toda la discusión se dio “en un tono muy ameno”.

La misma postura tienen por el lado del karinismo, que remarcan que, si bien su posición sobre el pliego de la jueza no cayó del todo bien en el Ejecutivo, tampoco significa que vaya a haber una rumptura.

“Patricia está hace 30 años en la política, tiene votos propios y una estructura ya consolidada. Es alguien con vuelo propio, cuando se sumó sabíamos que era así y que estas cosas podían llegar a suceder, pero no pasa nada”, indicaron fuentes de Balcarce 50.

En este sentido, en el armado porteño también remarcaron que las tensiones no modificaron la posibilidad de que Bullrich sea la candidata de La Libertad Avanza a jefa de Gobierno en el 2027: “Falta mucho para eso, pero el vínculo acá está perfecto”, aseguran.

No obstante, existe una facción dentro del espacio que le recrimina a la ex ministra, que además es integrante de la mesa política, la falta de coordinación con el resto de la cúpula en algunas negociaciones importantes.

“Vos podés marcar tu propia agenda y diferenciarte en determinadas cuestiones, si es que querés postularte para un cargo y no tenés claro el apoyo. Eso es lógico, lo aceptamos, pero lo que no entiendo es por qué en la gestión diaria no juega en equipo”, cuestionó una figura legislativa.

Sobre este punto, las fuentes consultadas pusieron como ejemplo el reparto de las comisiones en el Congreso a principios de año, que en Diputados Martín Menem negoció siguiendo instrucciones de la Roada, teniendo en cuenta los proyectos que se planeaban impulsar a lo largo del 2026, lo que no ocurrió en el Senado.

Mientras tanto, este mismo miércoles el oficialismo estiró una semana más el tratamiento del pliego de Michelli. Así se resolvió durane la reunión de Labor Parlamentaria en la que los bloques acordaron el temario de la sesión de este jueves.

Así las cosas, en el recinto solamente se votará la ley de Propiedad Privada, el Acuerdo con Holdouts y cerca de 50 propuestas para el Poder Judicial, entre las cuales no está la carpeta de la cuñada de Alconada Mon.

Unas horas antes del encuentro entre Karina Milei y Bullrich, la aspirante al Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata fue recibida en la Cámara Alta por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien sí está completamente alejada del Gobierno.

La candidatura de Michelli es respaldada también por los senadores Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza); Martín Goerling (PRO); Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada (UCR), Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas); Beatriz Luisa Avila (Independencia); Carlos Omar Arce (Encuentro Misionero) y Flavia Royón (Primero Los Salteños).