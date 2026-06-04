Con el lema “Vengan y vean”, el sábado 30 de mayo, vísperas de la Solemnidad de la Santísima Trinidad, los jóvenes vivieron cinco horas de adoración, oración y alabanzas a Dios Uno y Trino, en el Santuario de Nuestra Señora de Belén.

La jornada contó con la participación del ministerio de música de la Renovación Carismática Católica Diocesana.

Los jóvenes coordinadores prepararon con mucho entusiasmo el encuentro, con el asesoramiento del padre Ramón Carabajal, vicario parroquial, buscando de esta manera animar a los jóvenes a sumarse la pastoral del Santuario y a que se animen a ser protagonistas en la sociedad mostrando el amor que debemos tener a Dios.

Los jóvenes se vienen reuniendo todos los domingos a las 17:00 y participan de la celebración de la Santa Misa a las 19:00.