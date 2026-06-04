Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se celebró el pasado 31 de mayo, el Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer los números de atención del Consultorio de Cesación Tabáquica que funciona desde el 30 de julio de 2025.

A cargo del Programa de Control de Tabaco, el Consultorio incorporó 24 pacientes hasta la fecha, de los cuales 10 permanecen activos en diferentes etapas de tratamiento.

La cesación tabáquica es un tratamiento que combina salud y fuerza de voluntad, y que incluye evaluación inicial del paciente, diagnóstico del grado de dependencia, intervenciones motivacionales, seguimiento periódico, educación sanitaria, acompañamiento para prevención de recaídas y material educativo digital.

El sistema posibilita, además, el registro digital de intervenciones fortaleciendo la trazabilidad y continuidad asistencial.

Actualmente, un equipo conformado por especialistas de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, realizan unas 10 consultas virtuales semanales, además de las consultas presenciales.

Para solicitar un turno en el consultorio de Cesación Tabáquica se debe completar el formulario a través del enlace https://bit.ly/turnotabaco.