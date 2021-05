Música

La cantante lanzará “Happier than Ever”, su nuevo disco el 30 de julio

Durante su visita al programa de Ellen Degeneres, Billie Eilish habló sobre su nueva melena rubia platinada.

“Hace tiempo que quiero ser rubia. No sé qué me pasó. Vi una edición de cuando tenía el pelo verde. Era como yo, con el color de pelo que tenía, y me editaron el pelo rubio y me quedé como: ‘¡Ah! ¡Qué asco! ¡Lo quiero! Así que me lo tomé como un sueño”, contó la cantante.

“No pensé que fuera a suceder porque mi pelo ha pasado por muchas cosas. Pensé que se me quemaría todo si lo intentaba. ¡pero lo hice!”, agregó.

I was so surprised to see @BillieEilish in my audience today! pic.twitter.com/C6fzVHBf70 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) May 11, 2021

Yamila Pagani