Música

Billie Eilish se unió a la gente del canal Alt Nation de SiriusXM para realizar una versión especial de Something de The Beatles. Como era de esperar, puso su propia versión del éxito de Abbey Road y terminó sacando un tono más tenue y melancólico del clásico.

La actuación de radio exclusiva también vio a Eilish tocar versiones acústicas de “Ocean Eyes”, “Everything I Wanted” y su más reciente single “Therefore I Am”.

Esta no es la primera vez que el Artista del año 2019 hizo un cover de los Fab Four. En febrero realizó una interpretación simplificada de “Yesterday” durante el homenaje in memoriam en los Premios de la Academia. También tocó el corte del White Album de The Beatles “I Will” en el ukelele durante su aparición en Carpool Karaoke el año pasado.

Después del set de SiriusXM, Eilish y su hermano/productor FINNEAS se quedaron para una breve entrevista sobre qué esperar del seguimiento de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. “Todo en cada canción es muy diferente pero de alguna manera cohesivo, y creo que fue lo mismo con el último álbum”, dijo. “Realmente queremos que un proyecto sea coherente y tenga sentido, pero no solo sea una repetición y un clon de todas las demás canciones”.