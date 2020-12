Música

The Weekend acaba de dar a conocer el nuevo remix de su hit Blinding Lights, esta vez en colaboración con Rosalia.

A pesar de tener que posponer su gira masiva, podría decirse que 2020 fue el año más importante de The Weeknd, especialmente debido al éxito de Blinding Lights. El sencillo de After Hours dominó la radio, fue el más reproducido de Spotify del año y pasó un año completo en la lista Billboard Hot 100.

The Weeknd realizó un concierto de realidad aumentada en TikTok, literalmente perdió la cabeza en el video musical “Too Late”, e incluso consiguió que Kenny G, Doja Cat y Maluma hicieran sus propias remezclas de canciones.

Es difícil aún procesar que, a pesar de todo esto, The Weeknd fue rechazado por los Grammy: no le dieron una sola nominación en ninguna categoría. Fuentes cercanas al artista creen que no fue un accidente, sino un acto de represalia de la Academia de la Grabación. Al aceptar encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021, argumentan, su actuación programada en los Grammy se hizo, en consecuencia, menos exclusiva.

Dale play al hitazo del 2020 con un twist que le da la genial Rosalia: