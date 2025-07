Música

“Quizás hayan notado que hay más cámaras de lo habitual. Estoy trabajando en algo muy, muy especial con James Cameron”, dijo Billie Eilish al público. “Será en 3D. Así que, en estos cuatro espectáculos aquí en Manchester, ustedes y yo formaremos parte de algo que estoy haciendo con él. Además, probablemente llevaré este mismo atuendo durante unos cuatro días seguidos”, añadió.

#HARDANDSOFTManchester1: Billie says she’s working on something special in 3D with James Cameron at @TheCoopLive tonight in Manchester, UK! 👀 pic.twitter.com/bbVPFesY2N

