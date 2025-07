En igual sentido lo hizo «Generar» del diputado provincial Tiago Puente.

A pocas horas de la presentación de alianzas y prencandidaturas para la interna en la UCR, el FAPRA, del diputado nacional Francisco Monti, se bajó de la contienda electoral, en igual decisión que el espacio Generar del diputado provincial Tiago Puente. La línea de Monti cuestionó a sectores dentro del radicalismo que “prefieren encerrarse en discusiones internas” en vez ce construir un frente que “sea una alternativa de poder real”.

El comunicado señala que “desde el Frente Amplio de Participación Radical (FAPRA) defendemos la idea de que el radicalismo no puede cercar, ni limitar su ámbito de actuación. No puede encerrarse en lógicas de aparato que lo alejan de su verdadero propósito: ser una herramienta de transformación al servicio de la sociedad y una alternativa competitiva que construya una opción para ganar en las elecciones de octubre próximo. Estamos para construir una alternativa que desafíe al poder real, con coraje, con convicción y con conciencia social. Vinimos a disputar el presente y el futuro de Catamarca, en serio. A representar al radicalismo que no se resigna, que no se calla y que no se rinde. El que camina, el que escucha, el que pelea”.

Hoy es la fecha límite para la presentación de alianzas y precandidatos. Durante la jornada habrá reuniones para intentar llegar a un acuerdo y evitar ir a la interna.