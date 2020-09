Bautista el ayudante de Guido Kaczka habló sobre su primer beso: “Estaba nervioso mal”

15 septiembre, 2020 23:52

Guido Kaczka habló con Bautista sobre el primer beso del joven y juntos hicieron reír a todos con la anécdota en “Bienvenidos a Bordo”.

El programa de Guido Kaczka “Bienvenidos a Bordo” es uno de los clásicos de las noches de El Trece por la buena onda que hay entre todo el equipo y las fantásticas anécdotas que cuentan entre ellos y los invitados.

Durante el último programa, Guido Kaczka estaba hablando del primer beso y ponerse de novio por primera vez con un participante del lingote y luego le preguntó a Bautista. El joven contó su experiencia cuando era muy chico y todos estallaron de risa como de ternura.

“Cuando yo tenía 14 ya me quería poner de novio y vos Bautista ¿Cuál fue tu primer beso?”, le preguntó Guido al joven que desde hace unos meses y por el espacio que le dio el conductor terminó con un grupo de fans en las redes sociales.

“A los 13 años fui en una juntada con los compañeros de colegio. Había una chica que me gustaba mucho, ya desde antes los 11 pero no me daba pelota”, comenzó a contar el joven que al decir eso en vivo, Guido le dijo con ironía “claro, como que no tiene la costumbre locutor” por la última frase del joven.

“Fuimos remando y a los 13 se ve que me dio pelota”, siguió Bautista mientras Guido le preguntaba en dónde había sido el beso. “En un salón, en la parte de abajo de un edificio donde vivía uno de los compañeros que había hecho su cumpleaños”, remarcó.

Guido con una sonrisa picarona le preguntó “¿estabas nervioso?”, Bautista hizo memoria, comenzó a sonreír y dijo “uf, mal”.

