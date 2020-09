Una compañía china que es proveedora de baterías para el gigante Tesla, anunció la

adquisición de parte del paquete accionario de Neo Lithium, lo cual fortalece la

próxima apertura del Proyecto Tres Quebradas que lleva adelante Liex en

Catamarca.

Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) comprará más de 10 millones de

acciones de Neo Lithium Corp, con lo cual pasará a ser el tercer mayor accionista de

la compañía, la última de una serie de inversiones de empresas chinas en proyectos

de litio en América del Sur.

El acuerdo se confirmó en el inicio de esta semana, cuando el mercado internacional

estima que la demanda de metal para baterías de vehículos eléctricos se triplique en

los próximos cinco años, ya que los fabricantes de automóviles cambian su enfoque

de los motores de combustión interna a los vehículos eléctricos.

Precisamente CATL suministra baterías de fosfato de hierro y litio a Tesla Inc, y

pagará 6,5 millones de dólares por su participación en Neo Lithium, con sede en

Toronto.

CATL también obtendrá un puesto en el directorio de Neo Lithium y formará parte del

comité técnico de la compañía, donde ayudará a Neo a redactar un estudio de

factibilidad para su proyecto Tres Quebradas Lithium en Catamarca.

Ese estudio ayudará a Neo Lithium a atraer más inversores y a consolidar su

cronograma para la apertura del proyecto 3Q, con el cual la compañía espera que

inicialmente produzca 20.000 toneladas de litio.

Se espera que el acuerdo se cierre a finales de este año, espera necesaria porque la

operación requiere la aprobación del gobierno chino.

BlackRock Inc seguirá siendo el mayor accionista de Neo Lithium, cuyas acciones

subieron un 30 por ciento a 0,75 dólares canadienses en las últimas operaciones.

Neo Lithium mantendrá el control total sobre el litio del proyecto catamarqueño,

aunque valoraron ese interés porque China es el mayor consumidor mundial de metal

blanco y posee el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo.

Satisfacción en Catamarca

Tomás de Pablos Souza, presidente de Liex S.A, expresó que “estamos muy

contentos con la firma del acuerdo con la empresa fabricante de baterías más

importante del mundo”.

Sobre la incidencia de este trato en Catamarca, señaló que “conjuntamente

estaremos generando y elaborando el estudio de factibilidad final del proyecto y luego

el grupo chino definirá si invierte para la construcción de la planta industrial”.

El directivo señaló además que “estamos muy agradecidos porque sabemos que este

año de pandemia fue muy complicado, pero igualmente pudimos avanzar” y destacó

que “este acuerdo confirma el interés mundial sobre el Proyecto Tres Quebradas, que

se encuentra en Catamarca y por lo tanto estaremos trabajando fuertemente con las

autoridades provinciales, especialmente de Minería, Energía y Ambiente, como lo

venimos haciendo hasta ahora detrás del gran objetivo que es poner en producción

Tres Quebradas”.

Relacionado