Mariano Navone protagonizó uno de los grandes golpes del Masters 1000 de Roma al vencer este sábado al canadiense Felix Auger-Aliassime, actual número 5 del ranking ATP, por 7-6(4) y 7-6(5) en la segunda ronda del torneo disputado en el Foro Itálico.

El argentino ubicado en el puesto 44 del mundo, consiguió así la primera victoria de su carrera ante un rival top ten después de cinco intentos fallidos y avanzó por primera vez a la tercera ronda de un certamen de categoría Masters 1000. Ahora esperará por el ganador del duelo entre el brasileño João Fonseca y el serbio Hamad Medjedovic.

El triunfo tuvo aún más valor porque Navone volvió a imponerse ante Auger-Aliassime en el segundo enfrentamiento entre ambos, tras haberlo derrotado previamente en el ATP 500 de Múnich de la temporada pasada.

En la antesala de Roland Garros 2026, Navone firmó una actuación de alto nivel en uno de los escenarios más emblemáticos del circuito. El partido se extendió durante dos horas y 53 minutos, con dos tie-breaks cargados de tensión y momentos cambiantes.

Desde el inicio, el argentino mostró agresividad y decisión. En el primer set logró quebrar el saque del canadiense en el quinto game y parecía encaminado a cerrar el parcial, aunque Auger-Aliassime reaccionó y recuperó el quiebre cuando Navone sacaba 5-4. Finalmente, todo se definió en el tie-break, donde el bonaerense se mostró sólido y se lo llevó por 7-4.

El segundo parcial tuvo un desarrollo similar, aunque esta vez fue el canadiense quien tomó ventaja tras quebrar el saque del argentino. Incluso, tuvo la oportunidad de forzar un tercer set cuando sacó para igualar el partido en el décimo game. Sin embargo, Navone resistió la presión, recuperó terreno y volvió a imponerse en el desempate para sellar una victoria histórica.