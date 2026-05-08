El gremio SOEM llevó a cabo ayer la elección de renovación de autoridades, y por primera vez en la historia, una mujer conducirá los destinos del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital.

Tras cerrarse los comicios a las 18 horas, Eugenia Varela se convirtió así en la próxima secretaria general del gremio, y sucederá al actual secretario Luis Alamo.

Varela ya venía integrando la actual comisión, en el cargo de secretaria adjunta.

Desde el gremio, se destacó la importante cantidad de afiliados que concurrió a votar.

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