La Selección argentina recibió una noticia clave de cara al comienzo del Mundial 2026: Nicolás Otamendi quedó habilitado para disputar el debut frente a Argelia luego de que la FIFA aceptara el pedido de amnistía presentado por la AFA.

El defensor arrastraba una suspensión tras haber sido expulsado en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador, situación que ponía en duda su presencia en el estreno del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.

Finalmente, el máximo organismo del fútbol internacional resolvió aplicar una amnistía especial para futbolistas con sanciones pendientes, permitiendo que varias selecciones puedan contar con todos sus jugadores desde el inicio del torneo.

De esta manera, Scaloni podrá tener a disposición al experimentado zaguero para el encuentro ante Argelia, programado para el próximo 16 de junio a las 22:00 de Argentina en Kansas City. La presencia de Otamendi cobra aún más importancia mientras el cuerpo técnico sigue de cerca la recuperación física de Cristian “Cuti” Romero.

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, había comunicado oficialmente la AFA días atrás.

La medida también benefició a otros futbolistas con sanciones pendientes, entre ellos Moisés Caicedo, de Ecuador, y Tarek Salman, representante de Qatar.

Desde FIFA señalaron que el espíritu de la amnistía apunta a que todas las selecciones puedan presentarse con sus planteles completos y mostrar su máximo potencial durante el certamen.

Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026. Tras el debut ante Argelia, el conjunto albiceleste enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio.