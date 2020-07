“Basta, nos están arruinando la vida”: un vecino se quebró en vivo por la angustia que le genera la cuarentena

10 julio, 2020 1:41

Un hombre que vive en la localidad bonaerense de Solano mostró su angustia por la extensión de la cuarentena: “Nació mi nieto y no lo pude conocer. Basta”.

La cuarentena provocó una muy fuerte crisis económica y social. Millones de personas dejaron de ir a trabajar de un día para el otro y muchos que hacían trabajos informales tienen que buscar nuevas formas de generar ingresos. En este contexto Telenoche visitó la localidad de Solano para entrevistar a los vecinos.

“Llega un momento en que tenés que pagar el alquiler, la luz, el gas”, contó una peluquera que decidió reabrir su negocio, para lo cual tuvo que armar un protocolo. “Es todo casero, pero bueno”.

En tanto que un joven que usa su auto para hacer servicios de flete aseguró: “Vendo ropa, artículos de limpieza, de todo. La gente se las rebusca”.

“Se incrementó mucho la venta (de lavandina). La gente entró en pánico”, contó otra vecina, a la vez que reveló que sufrió varios hurtos: “Hubo algunos manotazos de desodorantes de piso. Nada importante. La gente busca la forma de reinventarse”.

Sin embargo hubo un vecino que no pudo evitar mostrar su angustia frente a la cámara. “Yo quisiera saber qué va a pasar después del 17. Porque la gente ya está cansada, no da para más. Nació uno de mis nietos y no lo pude ir a visitar, solo pude verlo por teléfono. Dejémonos de joder, todos necesitamos laburar”, comenzó diciendo.

Y agregó entre lágrimas: “Basta de pelotudeces, nos están cagando la vida. No podemos ir a ningún lado. Basta, ya está. Ya fue”.

