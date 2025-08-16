En la guerra de Rusia y Ucrania, los drones son unos de los protagonistas en el campo de batalla y el ejército ucraniano sigue desarrollando soluciones de cara a enfrentarse y resistir al dominio aéreo de Rusia. Una de las últimas que han elaborado es un robot lanzamisiles a medida que ha sido creado por la 28ª Brigada Mecanizada de Ucrania, con la misión de cazar aviones rusos sin exponer a sus soldados.

Un robot lanzamisiles ‘casero’ para combatir contra Rusia

Según informan desde NextGenDefense, el sistema combina un lanzador de misiles tipo Igla con un vehículo terrestre autónomo no tripulado que puede ser controlado a distancia. Esto permite que los soldados puedan atacar aeronaves sin exponerse al enemigo, algo que es muy útil para evitar que los otros drones de vista en primera persona les vean a salir de las trincheras y puedan verse atacados.

El robot está diseñado para derribar helicópteros, drones y otros enemigos que sobrevuelen a baja altura, de hecho, según la propia brigada, ya ha sido utilizado y logró derribar a un helicóptero ruso. Además de esto, es rápido, compacto y puede desplazarse con mucha facilidad en el combate. Esto sigue la estrategia del país de adaptar sus armas y vehículos que ya tienen.

Por ejemplo, han equipado coches civiles con ametralladoras y viejos aerodeslizadores como plataformas para colocar minas. Estos esfuerzos reflejan la tendencia que se está siguiendo en la guerra y es que, tanto Ucrania como Rusia están fabricando plataformas improvisadas, normalmente de fabricación casera, para obtener una ventaja en la lucha dominada por los drones.