En el marco de la Semana de la Educación Inclusiva, la comunidad educativa del Sistema Educativo Municipal de la Capital participó de una diversidad de actividades diseñadas para visibilizar la diversidad y promover la inclusión, la participación y el respeto de todos los estudiantes.

Durante la semana se realizaron juegos, charlas, clases alusivas, proyección de videos, dinámicas y espacios de diálogo, que permitieron a los estudiantes reflexionar sobre la diversidad y las prácticas inclusivas, desarrollar la empatía y fortalecer la convivencia escolar. Además, se llevaron a cabo talleres de sensibilización y producción artística, fomentando la expresión de ideas y sentimientos sobre la inclusión y el respeto a las diferencias.

Las actividades contaron con la colaboración de docentes y profesionales especializados, quienes guiaron a los estudiantes en experiencias participativas y reflexivas, asegurando la integración de todos los niveles y turnos del Sistema Educativo Municipal.

el proyecto fue articulado por el Equipo de Fortalecimiento a la Educación Inclusiva (FEI) y las Maestras de Apoyo a la Inclusión (MAI), y se desarrolló bajo el respaldo de la Secretaría de Educación y Cultura, reafirmando el compromiso institucional con una educación inclusiva, que valore la diversidad y promueva la participación activa de toda la comunidad educativa