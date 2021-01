Música

Después de generar misterio en las redes, Ariana Grande enloqueció a sus fanáticos con el lanzamiento del remix de “34+35”, uno de los cortes de difusión de Positions, su nuevo disco de estudio.

En su cuenta de Instagram, la cantante publicó una ilustración con la estética del video oficial del single con la que reveló que las raperas Megan Thee Stallion y Doja Cat la acompañan en el remix del tema que se convirtió en uno de los hits del momento.

Positions, el sucesor del álbum Thank U, Next tiene 14 canciones nuevas y cuenta con grandes colaboraciones como “Off The Table” con The Weekend y “Safety Net” junto a Ty Dolla Sign.

Podés escuchar el remix de “34+35” acá:

Yamila Pagani