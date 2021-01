Música

Mientras AC/DC continúa promocionando PWR UP, el primer álbum después de la muerte de Malcolm Young y el regreso del cantante Brian Johnson, Angus Young dio una entrevista en la que reveló uno de los grandes misterios para los fanáticos de la banda: ¿Por qué no hacen baladas?

“Todos los demás han escrito tantas baladas que el género está saturado. Siempre fui de la idea de que no necesitamos más baladas. (Risas) Además, prefiero escuchar otras canciones. Cuando la gente me pregunta: “¿Prefieres “Whole Lotta Rosie” o una balada? Yo diría: ‘Whole Lotta Rosie!’”, explicó el guitarrista.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre cuál es la fórmula para el éxito a largo plazo, dijo: “No tengo ni idea. (Risas) ¡Si lo hubiera sabido en ese entonces! Cuando estás al principio de tu carrera, es un largo camino, como dice nuestra canción: “It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock’n’Roll)”. Lleva muchos años triunfar. Hemos logrado mantenernos fieles a nosotros mismos. Nunca nos importó la moda o la tendencia. Y así es como seguimos”.

Yamila Pagani