Ayer a la mañana se registró un grave siniestro vial en Valle Viejo cuando una

jovencita de 19 años que iba al mando de una camioneta 4×4 la cual terminó

incrustada en una vivienda resultó con lesiones en sus miembros inferiores producto

del impacto.

Según informaron fuentes policiales, el hecho de tránsito sucedió a las 6.45, en la

esquina de la calle Ramírez de Velazco y Avenida Enrique Ocampo de la localidad de

San Isidro.

Allí, María del Carmen Coronel, quien circulaba al mando de una camioneta

Chevrolet S-10, dominio MNS-557, de color blanco, en compañía de Lucas Gastón

Fernández (32), y por causas que son materia de investigación perdió el control del

rodado y chocó contra un domicilio del lugar, propiedad de una mujer mayor de edad.

Como consecuencia del siniestro, la conductora sufrió lesiones que demandaron la

asistencia de personal médico del SAME, por lo que intervinieron efectivos de la

Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, Comisaría de San Isidro y

Sumariantes de la Unidad Judicial N° 10 para labrar las actuaciones de rigor.

De acuerdo a las declaraciones del acompañante y dueño del vehículo, éste le habría

prestado la camioneta a su amiga para que aprenda a manejar, pero en un descuido

la aprendiz en vez de frenar pisó el acelerador y terminó impactando violentamente

contra una vivienda, afortunadamente los moradores no estaban en ese sector de la

vivienda.

Motociclistas lesionados

Por otro lado, ayer a las 7, en inmediaciones a la rotonda del Acceso Sur que une las

Avenidas Hipólito Yrigoyen y Manuel Pedraza, se produjo un siniestro vial

protagonizado por una motocicleta Motomel Skua 200 cc., dominio A104LEU, de

color blanco, al mando del Cabo 1° de Policía Gustavo Alexis Reinoso (29), en

compañía de Jesica Olga Vera (26).

Por razones que son materia de investigación, el conductor perdió el control del

rodado y ambos cayeron a la cinta asfáltica, sufriendo lesiones que demandaron la

asistencia de facultativos médicos del SAME, por lo que intervino personal de la

Comisaría Décima y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2 para labrar las

actuaciones de rigor.

