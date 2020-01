Es probable que tu móvil funcione gracias a un gigante tecnológico en contraste desconocido para los no especializados. El usuario medio se compra su smartphone guiado por la marca y sus prestaciones, si bien no repara en que no toda la autoría corresponde a, por ejemplo, Xiaomi, sino que sus componentes son obra de otras empresas. Detrás, en el eje interno fundamental, el de los procesadores, figura la estadounidense Qualcomm con sus Snapdragon.

El Xiaomi Mi 9T, su versión pro, el Mi Note 10, el Redmi Note 8T, el Realme X2 Pro, el Oppo Reno2, el OnePlus 7 y el Google Pixel 4 son solo algunos de los móviles del mercado con distintas versiones de chips Snapdragon. Y ya se sabe que el Snapdragon 865, una de sus últimas innovaciones, será el corazón del futuro Xiaomi Mi 10.

Qualcomm es consciente de su carácter ‘anónimo’ entre el gran público, si bien a la vez entiende que sus avances han transformado la realidad tecnológica, y no solo en lo relativo a los móviles, donde su gran apuesta pasa por ahondar en las posibilidades del 5G.

La empresa, con sede central en San Diego (California) y con Steve Mollenkopf como CEO desde 2014, se fundó en 1985 y cuenta con 35.400 empleados distribuidos en 175 oficinas en 40 países. Sus ingresos en 2019 alcanzaron los 24,3 mil millones de dólares.

La compañía abarca tres vertientes: Qualcomm CDMA technologies (QCT), la vía principal de negocio, Qualcomm Technology Licensing (QTL) y Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). Dentro de la primera desarrolla plataformas para móviles, pero también concibe circuitos integrados, software y soluciones para otros dispositivos y ámbitos: portátiles, tablets, wearables, inteligencia artificial, robótica, GPS, realidad aumentada y realidad virtual (y su conjunción, la realidad extendida), seguridad, automoción, smart homes y smart cities.

Snapdragon 865, 765 y 765G

En lo relativo a su posición destacada en el universo de los móviles, Qualcomm estará muy presente este 2020 con el Snapdragon 865, enfocado a la gama alta y definido por el 5G y el santo en la inteligencia artificial, y los Snapdragon 765 y 765G, dirigidos a la gama media. El Realme X50 lanzado en China ya usa el 765G.

La mirada puesta en el 5G no implica el olvido de la conectividad 4G, como se refleja en la presentación en la India de sus nuevos procesadores (también para la gama media) Snapdragon 720G, 662 y 460.

La (enterrada) ‘guerra’ con Apple

Como se ha indicado, Qualcomm no suena demasiado al usuario medio. No obstante, puede que más de uno empezara a familiarizarse con su nombre a raíz de la ‘guerra’ que mantuvo en su momento con Apple, a la que acusó en 2017 de usar sus patentes, lo que generó una espiral de demandas mutuas. La deriva se cerró en abril de 2019 con un acuerdo que incluía un pago millonario a Qualcomm y un reverdecimiento de la antigua colaboración.