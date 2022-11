Desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca se informa el lanzamiento de la segunda convocatoria del Programa INTUR – Ruta Natural, financiamiento para Pequeños Prestadores Turísticos Asociados a la Ruta Natural; perteneciente al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Esta convocatoria está vinculada directamente al turismo de naturaleza y otorga aportes no reembolsables para proyectos de inversión vinculados a ofrecer nuevos servicios, o mejorar la oferta de servicios vinculados al turismo de naturaleza.

Pueden ser beneficiarios de esta línea prestadores independientes (sin empleados/as) y pequeños prestadores (de 1 hasta 50 empleados/as a cargo), que se presenten por primera vez al INTUR, que no hayan accedido a la primera convocatoria o que, habiendo accedido a la primera convocatoria, ya cuenten con la rendición final aprobada.

Para proyectos de inversión de prestadores independientes se otorgarán Aportes No Reembolsables (ANR) por un monto máximo de $800.000 (80% cubre el aporte ARN) y para pequeños prestadores, de hasta $1.500.000 (70% ANR)

Los prestadores catamarqueños interesados en acceder a esta línea de financiamiento pueden solicitar asesoramiento para la postulación ante la Dirección Provincial de Desarrollo y Oferta Turística de la provincia de Catamarca, a través del correo electrónico: [email protected]

Para más información

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/intur o al mail [email protected]

Link de referencia de la resolución ministerial que aprueba el manual operativo de aportes no reintegrables (ANR) (INTUR-La Ruta Natural) y anexo reglamentario. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/275836/20221115