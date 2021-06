Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Ramón Porfirio Acuña, hizo lugar al planteo de apelación efectuado por el fiscal Jonathan Felsztyna y la abogada de la querella Silvia Barrientos. El recurso se presentó tras el sobreseimiento total y definitivo para el médico y dirigente de la UCR Roberto Gómez. Oportunamente, había sido imputado por el delito de “abuso sexual simple continuado, en calidad de autor”. Conocida la resolución del magistrado, la abogada Barrientos consideró que su actuación había sido irregular porque para su resolución tomó las pruebas de manera parcial.

En julio de 2019, el cardiólogo Gómez, empresario del sector salud, fue denunciado por una exempleada. En aquel momento, Gómez era precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio. La mujer contó en su presentación que trabajó en el instituto médico del denunciado desde junio de 2009 hasta enero de 2018. Había asegurado que en ese lapso de tiempo, sobre todo en los últimos dos años de trabajo, fue víctima de distintas situaciones de acoso sexual por parte de su empleador, que soportó para conservar su trabajo. En aquel momento, Gómez hizo una presentación y denunció que pretendían extorsionarlo.

Según la información de fuentes judiciales, la imputación a Gómez se realizó en función del artículo 305 (cuarto párrafo) del Código Procesal Penal que señala que “cuando no hubiere motivo bastante o la participación no fuera punible, la autoridad judicial podrá recibirle igualmente declaración en la forma y con las garantías prescriptas para el imputado. Pero mientras esta situación se mantenga no podrá imponerle ninguna medida de coerción”. Esto relacionado a que si bien el informe de la pericia psicológica realizada a la presunta víctima no indicaría un daño existente, para el fiscal habría elementos para continuar la investigación y no enviarla a archivo.