Música

Anderson .Paak compartió un nuevo tema llamado “Yours To Take” a través de un nuevo anuncio para Budweiser.

El tema es el primer material nuevo en solitario que el rapero, cantante, batería y productor lanza desde “Jewelz” (2020).

“¿Estás seguro de que puedes ser como ellos?”, pregunta al principio de la canción. “¿Tienes lo que hay que tener para ganar?”. Más tarde, añade una promesa y una advertencia: “Podemos reservar un espectáculo en la luna, pero mi banda no va a tocar ningún EDM / Estoy en el Estado del Sol, pero ellos serán los más sombríos / Jóvenes, negros, dotados y peligrosos / No jueguen con nosotros”.

El anuncio que lo acompaña es sutil en la marca Budweiser y sigue a numerosos creativos, entre ellos un batería, un artista, un diseñador de moda y otros, a través de sus viajes. El clip, de casi dos minutos de duración, termina con un plano de un local musical repleto, mientras .Paak declara: “I’m always gonna play to win.” (Siempre voy a jugar para ganar). Podes ver el video acá.

Últimamente, la estrella se ha centrado en Silk Sonic, su proyecto de colaboración con Bruno Mars. El año pasado publicaron juntos su primer álbum, “An Evening With Silk Sonic”, al que la mayoría de la prensa lo califico con 5 estrellas.

“El álbum resplandece con el aprecio por el simple pero insustituible poder de trabajar junto a alguien en quien confías y respetas como nadie, y suena tan sin esfuerzo y gratificante como una vieja amistad”, dijo Anderson.

En los premios Grammy 2022, Silk Sonic fue uno de los grandes ganadores de la noche. Recogieron cuatro premios por su sencillo “Leave The Door Open”, entre los que se encontraban Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación de R&B y Mejor Canción de R&B.