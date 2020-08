Un hombre de 70 años fue víctima de un asalto por parte de tres personas, una mujer que lo engañó y dos sujetos que lo amenazaron con un cuchillo para robarle dinero y el celular.

El hecho sucedió el viernes a la tarde en inmediaciones de la Residencia Universitaria, según lo relató la víctima, un hombre de apellido Morales, en la denuncia realizada en la Unidad Judicial n°4.

Contó que estaba a metros de llegar a su casa cuando fue hablado por una mujer que le habría solicitado un cigarrillo. Fue en ese momento cuando aparecieron dos sujetos que lo amenazaron exhibiéndole un cuchillo que luego le colocaron en la zona del abdomen. Así le exigieron que les entregara el dinero que tenía y un celular y huyeron.

Tras el hecho, el hombre ingresó a su vivienda y por lo vivido sufrió una descompensación que exigió su traslado al Hospital San Juan Bautista, en donde quedó internado por unas horas.

El hecho fue informado al fiscal de turno, Jonathan Felsztyna, quien ordenó medidas a seguir, entre ellas comisionó en el hecho a personal de Investigaciones para trabajar en el hecho.

Se defendió

Por otro lado, el sábado a la mañana, un hombre mayor fue víctima de la inseguridad pero se enfrentó al malviviente, quien huyó.

Según la información a la que accedió este diario, el hecho sucedió alrededor de las 10 de la mañana en el sur de la ciudad, cuando el hombre de 75 años, quien no será identificado, se trasladaba caminando con bolsas de mercadería y verduras hacia su casa. En una de las calles del barrio fue interceptado por un sujeto que lo habló desde atrás y le exigió que le entregara su celular, que lo llevaba en su bolsillo.

El hombre dejó los bolsos en el piso, se dio vuelta y lejos de amedrentarse empujó con violencia al sujeto, que cayó pero se reincorporó de inmediato y huyó.

Después del hecho, el damnificado continuó su camino y en las inmediaciones encontró un móvil policial y les relató a los policías lo sucedido. Posteriormente realizó la denuncia, en la que señaló que el malviviente no lo amenazó con ningún elemento. Proporcionó además las características del sujeto y señaló que por fortuna no había sufrido ninguna lesión.

La denuncia fue realizada en la Unidad Judicial n°6 y puesta en conocimiento del fiscal de turno, Jonathan Felsztyna, quien ordenó las medidas a seguir.

La inseguridad

Robos en autos, casas y locales Comercios

Desconocidos robaron en un comercio ubicado en el barrio San Jorge, en el sur de la ciudad. Del lugar se llevaron $20.000 en efectivo y $27.000 en mercadería y un televisor 32″ Philips.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda y las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Judicial n°2.

En una casa

Alrededor de las 5:30 de ayer, efectivos de la Comisaría Octava llegaron hasta un domicilio del barrio Altos de Choya y se entrevistaron con un oficial inspector de policía que estaba de franco de servicio, quien arrestó a un hombre de apellido Moreno (28), a quien lo sorprendió robando en el interior del domicilio.

El sujeto quedó a disposición del fiscal de turno.

Auto

El sábado a la noche en el pasaje Carma, en inmediaciones del Hotel Casino, desconocidos habían forzado las puertas de un automóvil Renault 9 y pero fueron sorprendidos por el dueño del rodado, quien alertó a la policía. De acuerdo con las características brindadas, en Caseros y Almagro se arrestó a dos sujetos, Ponce y Fernández, quienes serían los sospechosos del hecho.