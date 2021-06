Música

La cantante canadiense celebrará con una gira el aniversario de su tercer disco y reveló las ciudades y fechas en las que dará shows.

Alanis Morissette, como muchos otros artistas, tenía planeada una gira mundial en 2020 hasta que la pandemia paralizó todo. Ahora, además de sacarse las ganas de presentarse en vivo, Alanis celebrará el #25 aniversario de “Jagged Little Pill”, uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, con una gira mundial en la que participarán grandes invitados.

“La gira del 25 aniversario de Jagged Little Pill con Garbage y Liz Phair llegará a Estados Unidos este verano y al Reino Unido / Europa este otoño. Cambiamos algunos shows … agregamos otros en nuevas ciudades y agregamos una segunda noche en Los Ángeles y Londres. Las entradas para todos los nuevos espectáculos saldrán a la venta este viernes 4 de junio”, comunicó la artista en su sitio web.

En esta gira especial, Alanis interpretará por completo su icónico álbum “Jagged Little Pill” así como otros éxitos, entre los que se encuentran temas de su último disco, “Such Pretty Forks in the Road”.

El recorrido comenzará por varias ciudades de Estados Unidos, iniciándose en Austin, Texas, el 12 de agosto, para luego dirigirse a Europa. Sin embargo, tuvo que posponer varios de sus shows debido a las restricciones de viaje por el COVID-19 en Australia, Nueva Zelanda y Filipinas debido a las restricciones de viaje por el COVID-19.

Rose Bouzon