Música

La cantante compartió una nueva canción de su próximo disco

Billie Eilish está promocionando su nuevo disco “Happier than Ever”, que estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 30 de julio.

“Mi nuevo álbum Happier Than Ever es lo mejor que he creado y estoy emocionada, nerviosa e impaciente por que lo escuchen. Ni siquiera puedo expresar cuánto. Nunca he sentido tanto amor por un proyecto. Espero que sientan lo mismo que yo”, escribió la cantante en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

Podés ver el video acá

Yamila Pagani