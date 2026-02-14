En el marco de la temporada estival y con el objetivo de fortalecer la identidad cultural del distrito, se anunció la realización de la cabalgata turística “Aconquija a Caballo”, que se llevará a cabo el próximo lunes 16 de febrero.

Bajo la consigna «Aconquija se vive, se siente… y también se recorre a caballo», la propuesta busca redescubrir el valle y sus paisajes imponentes a través de una conexión profunda con la naturaleza.

Según informaron desde el municipio de Aconquija, la actividad dará inicio a las 8:00 de la mañana con dos puntos de salida estratégicos para facilitar la participación: el Paseo del Artesano en Buena Vista y el sector de Río Potrero. Desde ambos lugares, la columna de jinetes emprenderá el recorrido con destino final en la Mesada del Instituto.

Tradición y encuentro familiar

La jornada no solo se limitará al recorrido ecuestre, sino que en el punto de llegada se ha previsto un despliegue de actividades para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo, juegos y destrezas criollas, en un entorno natural único enmarcado por las sierras catamarqueñas.

“Te invitamos a ser parte de una experiencia única que pone en valor nuestras tradiciones, el trabajo de nuestra gente y la conexión profunda con la naturaleza que nos rodea”, señalaron desde la organización, extendiendo la invitación tanto a las agrupaciones gauchas de la zona como al público en general que desee sumarse a la travesía.

Recomendaciones y acceso

Desde la organización recordaron que la entrada es libre y gratuita, lo que garantiza una jornada de encuentro popular. Asimismo, se recomendó a los asistentes llevar reposera y equipo de mate para disfrutar con comodidad de los espectáculos previstos para la tarde.