La localidad de La Merced ya se encuentra en plena cuenta regresiva para vivir una nueva edición del Festival del Pimiento. Durante estos días, todo el equipo municipal trabaja en los últimos detalles para que la fiesta sea una verdadera celebración popular.

Al mismo tiempo, emprendedores y emprendedoras locales se preparan con sus puestos gastronómicos y propuestas para recibir al público, el armado técnico y la puesta en escena ya está listos, que le dará forma a una noche inolvidable.

El predio empieza a transformarse: luces, sonido, organización y mucho trabajo en equipo se combinan para que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de un festival que ya es parte de la identidad de La Merced.

Esta noche, a partir de las 21 horas, en el Club Deportivo La Merced, el Festival del Pimiento vuelve a encender al pueblo y reunir a toda la comunidad en una verdadera fiesta popular.