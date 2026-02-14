El circuito Catamarca es Chaya y Carnaval llega a su fin y se despide de la edición 2026 con una agenda de festejos que concentrará las últimas celebraciones del calendario. Del domingo 15 al martes 17, la comunidad podrá participar de más propuestas que sostienen el espíritu y la tradición del carnaval catamarqueño.

Estas son las últimas estaciones del circuito carnavalero:

La Chaya de Los Hermanos Rodríguez

Se realizará el domingo 15 de febrero a las 18 horas en el Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento, con entrada libre y gratuita.

La cartelera artística está integrada por Sombrita Algarrobera, Los Hermanos Rodríguez, Los Quilmeños, Alico Espilocín, Deby Gianoglio, Entre Takiris, Clave de Sueños y Thyago (Cuarteto). La conducción estará a cargo de Gaby Guía y Rubén Amado.

La organización informó que no se permitirá el ingreso de botellas de vidrio, objetos cortantes, bebidas ni comidas. Se podrá ingresar con conservadoras únicamente con hielo, espumas y reposeras. En el predio habrá puestos de venta gastronómica.

Carnaval del Valle

El lunes 16 de febrero a las 20 horas, en Finca La Mercedita, sobre Ruta Provincial 1, en Fray Mamerto Esquiú, se llevará a cabo la octava edición del Carnaval del Valle, con una importante cartelera de artistas.

Se permitirá el ingreso con reposera o silla, equipo de mate, manta y conservadora. No se podrá ingresar con bebidas, comidas, espuma en aerosol ni harina. La entrada general tendrá un valor de $5.000.

La Chaya de Alico

También el lunes 16 de febrero, en la cancha del Club Juventud (Av. Virgen del Valle 237), se desarrollará la 10º edición de La Chaya de Alico.

La grilla artística incluye a Deby Gianoglio, Entre Takiris, Daniela Álvarez (Tucumán), Sombrita Algarrobera (Frías), Carnavacopla, Ricardo Toro Arce, Nacho Andrada, Los Hermanos Rodríguez y La Furia Musical.

El bono contribución tendrá un valor de $5.000 (con promociones disponibles). Los menores de 10 años ingresan gratis acompañados por un adulto. El evento no se suspende por lluvia.

No se permitirá el ingreso con comida, bebidas, conservadoras ni elementos cortopunzantes. Habrá servicio de cantina y se permitirá llevar reposera.

La Chaya de los Galleguillo

El cierre del circuito será el martes 17 de febrero desde las 14 y hasta las 20, en Finca La Mabel (El Portezuelo, Valle Viejo).

Actuarán Nico Galleguillo, Roxana Carabajal, Juanjo Abregú, Male Garnica, Los Duarte, Carlos Di Pardo, Las Voces del Viento y León Carabajal. La conducción estará a cargo de Gaby Guía.

El bono contribución tendrá un valor de $5.000. La organización invita a asistir con harina y muchas ganas de celebrar. Habrá servicio de food trucks.