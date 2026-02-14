Durante la jornada de ayer, en el Polideportivo Policial, ubicado en la ruta nacional N° 38, dio por finalizada la Temporada 2.025 – 2.026 de la Colonia de Verano, impulsada y organizada por la Dirección de Bienestar Policial, con el aval de la Jefatura General de Policía, destinada a los hijos e hijas del personal policial y administrativo de la Institución, donde el equipo de profesionales pertenecientes a diferentes áreas de la Policía de la Provincia, brindó lo mejor de cada uno para hacer las jornadas inolvidables.

Entre los propósitos generales de esta Colonia, se buscó que los niños a través de las diversas actividades recreativas implementadas, aprendan natación, técnicas de acampe, primeros auxilios, entre otras, donde además participaron del armado del arbolito de navidad, celebración de Reyes, producción y elaboración de pan casero, con la asistencia y colaboración de integrantes de la Organización Caminemos Juntos a la Inclusión, y también compartieron una salida a la Granja “La soñada”, ubicada en la Localidad de Santa Cruz, Departamento Valle Viejo, y recibieron la Visita del Capellán Mayor Policial, Pbro. Héctor Salas.

En el cierre, los participantes presenciaron muestras y destrezas del Grupo de Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR), de la División Montada y de las Direcciones de Operaciones Especiales (DOE-Kuntur) y Bomberos de la Policía de la Provincia, y finalmente padres, niños y autoridades policiales, disfrutaron de la última jornada con diferentes números artísticos y danzas, que pusieron el broche de oro a todos los encuentros, que fueron de pura diversión, aprendizaje, juegos y alegría.

Desde el Comando Jefatura, agradecieron a las personas que hicieron posible esta Colonia; personal policial, docentes, administrativos, profesionales y organizaciones que se sumaron desinteresadamente, invitándolos a continuar trabajando de la misma manera año a año, en pos del bienestar de los niños de la Familia Policial, ya que estas acciones enaltecen el prestigio personal e institucional.