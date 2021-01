23 enero, 2021 18:36

Las berenjenas rellenas tienen varios secretos para salir de la mejor forma posible, estos son los 8 errores que pueden arruinarlas por completo.

Las berenjenas rellenas son una receta bastante fácil y nutritiva sobre todo pero hay que saber varias cosas para que salgan a la perfección, estos son los 8 errores que se pueden llegar a cometer.

ELEGIR LAS BERENJENAS MÁS ADECUADAS: Muchas veces a la hora de comprar la verdura no se presta tanta atención en la elección de cada producto, hay muchos tipos de berenjenas y tenemos que seleccionar las que estén tiernas, firmes y de 5 a 8 centímetros con un brillo en su piel.

PREPARARLAS MAL ANTES DE COCINARLAS: El modo correcto es lavarlas bien, sacarle el tronco verde y cortarlas a lo largo en dos partes iguales. En la pulpa se deben hacer unos cortes para que penetre la sal y los condimentos con mayor intensidad y saque todos sus jugos dejándolas reposar por 10 minutos.

DIFERENTES PUNTOS DE COCCIÓN: Hay que comprobar la cocción y chequearlas después de los 20 minutos en el horno u ocho minutos en el microondas a máxima potencia.

VACIAR LA PULPA CON CUCHILLO: Un grave error que varios hacen, es una verdura delicada que si no se trata con paciencia se rompe. La mejor forma es con cuchara y mucho cuidado dejando un poco de carne para que no quede solo la piel de la berenjena sosteniendo todo.

NO ELEGIR UN BUEN RELLENO: Antes de hacer esta receta se tiene que saber que relleno usar y cuáles son las verduras que van con el vegetal de manera adecuada y sin generar sabores raros.

NO HACER BUEN SOFRITO: Para el mejor relleno posible se debe tener un buen sofrito de cebolla y ajo cortado muy pequeño, esa va a ser también la base para sellar la carne, la clave es no agregarle tomate porque va a quedar como una salsa y no es lo que se busca.

NO HACER BUEN USO DEL HORNO: Casi todas las recetas de berenjena rellena deben ir en la parte alta del horno para que todo su relleno termine gratinado.

GUARDARLAS MUCHOS DÍAS: Es un plato que tiende a fermentar muy rápido y no resiste muchos días en la heladera.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube