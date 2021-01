De perfil y de frente, Natalie Weber posó con una bikini con ventanita y paralizó el verano

23 enero, 2021 18:28

A través de su cuenta de Instagram, Natalie Weber compartió unas fotos luciendo una bikini con ventanita y logró enamorar a todos y cada uno de sus fans.

El verano está quizás en su punto más alto. No sólo porque las altas temperaturas se apoderaron de la escena sino porque días con muy buen clima y mucho sol se prestan para el disfrute diario. En ese sentido, varias personas como Natalie Weber empezaron a compartir en sus redes sociales distintos contenidos que dan cuenta de este momento del año.

Bikinis, paisajes hasta paradisíacos, bailes, sol, piletas y momentos con amigos o familia se convirtieron en moneda corriente cuando de redes sociales se trata. Además, aprovechando el comienzo del año, muchos empezaron a disfrutar de sus vacaciones y se tomaron unos días para relajarse y despejarse después de un intenso 2020.

Siguiendo esa línea es que en esta oportunidad Natalie Weber aprovechó el buen clima y la temperatura agradable para salir a disfrutar del verano. Sin embargo, como ya es costumbre, aprovechó para sacarse la correspondiente foto para subir a sus redes sociales.

Con un piluso de colores, una bikini celeste con ventanita, estilo que se ha puesto muy de moda en estos últimos meses y de perfil, Natalie posó para la primera de las dos postales que compartió en sus redes.

En la segunda, mantuvo el mismo look pero decidió posar sentada con las piernas cruzadas y beboteando. Por otro lado, sus fans rápidamente se acercaron para llenar su posteo de me gusta y de muchos comentarios donde los halagos, elogios, piropos y mensajes de afecto no tardaron en aparecer.

Mirá también:

Hace unas semanas, Natalie también aprovechó el clima veraniego y le mostró a sus fans cómo disfrutaba de un día de calor. En esa oportunidad, beboteó luciendo unos anteojos oscuros y un top blanco.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en Youtube