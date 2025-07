Apple hizo oficial las gafas de realidad mixta Vision Pro en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) de 2023, pero no fue hasta febrero del año pasado cuando salieron a la venta de forma oficial en Estados Unidos. Sorprendentemente, dicho dispositivo todavía no se encuentra disponible en ciertos mercados —como, por ejemplo, España—, sin embargo, esto parece no importarle a la compañía de Tim Cook, puesto a que Apple está trabajando en nuevos dispositivos de realidad mixta, pertenecientes tanto a la serie Vision como al de las gafas inteligentes.

Así lo ha dado a conocer el famoso analista Ming-Chi Kuo en su blog oficial, donde afirma que «estos dispositivos son la próxima gran tendencia en electrónica de consumo». Además, añade que «la compañía actualmente tiene al menos siete proyectos en desarrollo, que incluyen tres productos de la serie Vision y cuatro variantes de gafas inteligentes». Pero, ¿qué se sabe de cada aparato electrónico?

Si empezamos por la serie Vision, todo apunta que Apple esté dispuesto a ampliar esta familia con los siguientes dispositivos:

Vision Pro 5 : Se trata de una actualización del visor actual, pero incorporará el procesador M5. Su producción en masa está prevista para el tercer trimestre de este año, pero con envíos proyectados de 150.000 a 200.000 unidades en 2025.

: Se trata de una actualización del visor actual, pero incorporará el procesador M5. Su producción en masa está prevista para el tercer trimestre de este año, pero con envíos proyectados de 150.000 a 200.000 unidades en 2025. Vision Air : Dicha innovación estaría impulsada por el último procesador insignia de iPhone, será más liviana, tendrá un peso más bajo que las Vision Pro y su producción en masa se prevé para el tercer trimestre de 2027.

: Dicha innovación estaría impulsada por el último procesador insignia de iPhone, será más liviana, tendrá un peso más bajo que las Vision Pro y su producción en masa se prevé para el tercer trimestre de 2027. Vision Pro de segunda generación: Presentará un diseño completamente nuevo, será significativamente más liviano y tendrá un precio más bajo. También, equipará un procesador de nivel Mac y su producción en masa está prevista para el segundo trimestre de 2028.

Por otro lado, en lo que respecta a la gafas inteligentes, Ming-Chi Kuo apunta a un dispositivo en línea con las Ray-Ban Meta, que habilite la reproducción de música y la grabación de vídeo, el control por gestos y por voz, y funciones de cámara e impulsadas por inteligencia artificial. Además, estima que la producción en masa esté prevista para el segundo trimestre de 2027.

Además, la hoja de ruta de Apple también contempla unas gafas de realidad mixta con tecnología de visión y, según la previsión que comparte el analista, dispondría de una interfaz de usuario de control por voz y reconocimiento de gestos.

