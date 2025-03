Música

Esta semana Miley Cyrus cambió su foto de perfil en sus redes sociales, la nueva imagen es en blanco y negro de su silueta. Además, aparecieron posters promocionándolo aunque no revelan su fecha de lanzamiento ni su lista de canciones.

🚨| MILEY CYRUS IS COMING.

New Cryptic Posters Around The World! pic.twitter.com/dd48TF0FfG

— Miley Cyrus Updates (@MileyCyrusBz) March 17, 2025