Alrededor de las 10 hs se llevo a cabo un operativo por parte de Transito municipal debido a motocicletas mal estacionadas en calles Esquiú entre Sarmiento y Maipú, por momentos el transito se vió interrumpido para poder labrar actas y levantar las mismas que se encontraban mal estacionadas y al cuidado de dos jóvenes.

Las motocicletas no se encontraban estacionadas de cartel a cartel donde esta permitido el estacionamiento de las mismas.

Por momentos se vivieron alocadas discusiones entre policias de transito municipales y mujeres propietarias de las motocicletas, quienes aducian que no habia ningun cartel que señalize desde donde a donde si esta permitido el estacionamiento, de igual manera tambien se torno fuerte las discusión ya que las levantaron y decian que no hace falta debido a que estan con papeles y con carnet de conducir, que le hagan la multa pero que no les quiten las motocicletas que son su medio de movilidad .

Recordamos que desde que volvio la actividad aulica en las escuelas el transito vehicular en el centro por horarios se vuelve un caos.