El helado es ideal para compartir en familia y con amigos, a continuación una experta explica los errores más frecuentes al momento de prepararlo.

En las vacaciones casi todas las personas aprovechan para hacer cosas nuevas. La cocina es una de ellas y en los días de calor el postre preferido y que nunca falla es el biscuit helado pero ¿cuántos siguen al pie de la letra las recetas? La especialista colombiana Natalia Ramírez detalla cómo conseguir el resultado casero perfecto y a continuación se enumera una serie de errores más habituales que se cometen a las hora de preparar un biscuit helado:

1) No elegir ingredientes de buena calidad. La heladera colombiana Natalia Ramirez aconseja no usar colorantes ni productos saboreados o con demasiada azúcar añadida. Para hacer un biscuit glacé o biscuit helado, por ejemplo, solo son necesarios tres ingredientes esenciales: huevos, azúcar y nata. La nata debe contener un 35% de materia grasa. Se necesitan 175 gramos de nata, una vaina de vainilla (o esencia de vainilla), 80 gramos de azúcar, 3 yemas de huevo y 100 gramos de leche.

2) Pensar que podemos rebajar la cantidad de azúcar de la receta La clave de todo postre se encuentra en el equilibrio de sabores pero si en la receta hay exceso o falta uno de los ingredientes el resultado puede ser desastroso. Según Harold Mcgee el azúcar es necesaria, ya que ayuda a ablandar la nata congelada; asimismo la proteína de la yema de huevo ayuda a conseguir una textura más suave.

3) No escoger bien un elemento para infusionar. El helado tomará sabor al combinarlo con algún elemento como la vainilla. Sin embargo también puede utilizarse la canela, en anís estrellado, hierbas aromáticas, entre otros. Ramirez aconseja que en el caso de la vainilla es preferible separar las semillas de la vaina y luego infusiones ambas. El secreto: dejarla enfriar antes de unirla con la nata desmontada, luego dejarla un dial en la heladera.

4) No enfriar la nata antes de montarla ni los utensilios. Es necesario usar varillas frías para poder montar la nata antes de ponerla en la heladera porque sino se corre el riesgo de que se pierda la consistencia.

5) Errores del almíbar: olvidar el limón, poner poca agua y no cuidar la temperatura. La especialista recomienda usar un poco de limón para que el azúcar no se cristalice, a su vez cubrirla con agua. Es necesario un termómetro para medir la temperatura del agua y estar atentos a las burbujas.

6) Ir deprisa cuando tiramos el almíbar a la yema montada. Ruscalleda sugiere; “Hay que ir introduciendo un chorrito muy fino del almíbar con velocidad de montado lenta, y una vez esté todo incorporado hay que seguir montando unos 10 minutos para cocer al punto las yemas con el jarabe caliente”Es el momento más difícil de la receta: dejar caer el almíbar en un chorrito finito hasta conseguir una mezcla suave y espumosa.

7)No ser cuidadoso durante la mezcla con la leche y la nata. No apurarse al echar las yemas. Ir añadiéndolas una por una

8) No poner film en el molde. Natalia Ramírez recomienda colocar un film en el molde “para que no se nos enganche la mezcla al recipiente”, sin dejar ninguna burbuja de aire para que no se seque la superficie ya que el biscuit helado debe quedar con una superficie lisa arriba. .

9) Volver a congelar las sobra ya descongeladas. Dejar congelar entre4 y 6 horas, caso contrario la textura se verá alterada y se formarán cristales . Lo ideal es evitar que la preparación se d descongele, hay que estar atentos y volver a colocar el postre en la heladera inmediatamente.

10) No incorporar correctamente frutas y chocolate. Ramírez recomienda usar frutillas, cortarlas en láminas y cubrirlas de azúcar, luego ir alternando “una capa de morse y otra de frutillas”. Además la fruta combina muy bien con el chocolate: “Fundir el chocolate y mezclarlo bien con la leche hasta que quede sin grumos”, de hecho esta opción es más sencilla.

