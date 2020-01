Se han popularizado mucho en los últimos tiempos y han crecido como la espuma. Las aplicaciones para comer de forma más saludable te orientan sobre el valor nutricional de los productos a través del escaneo de código de barras y te proponen rutinas y recetas para mejorar tus hábitos alimenticios.

Año nuevo, hábitos nuevos. ¿No? Si eres de los que cada mes de enero se propone un cambio para mejor en su vida, has ido a parar al sitio adecuado. Hoy te proponemos cuatro apps gratuitas para iOS y Android con las que tu relación con la alimentación dará un giro de 180º, ayudándote a comer mucho más sano.

Yuka: la revolución del escaneo de productos

Ha causado tal furor que tiene ya más de 10 millones de usuarios. Yuka, la app número 1 en la categoría de ‘Salud y forma física’ de App Store, es un servicio que escanea los códigos de barras de los productos que consumes y te informa de su valor nutricional y su impacto en la salud. Además, no solo te ofrece información sobre alimentos, también puedes chequear tus cosméticos.

Cuando escaneas un alimento la app te devuelve un informe detallado con las cosas negativas -aditivos, azúcares, grasas saturadas…- y positivas -fibra, proteínas…- que contiene y hace un balance de las mismas, dándote una puntuación final. Cuando el resultado es negativo, la aplicación te ofrece productos similares y más beneficiosos para la salud como alternativa.

En el caso de los cosméticos y productos de higiene, la evaluación se hace sobre la composición del producto.

Esta app, que ya ha triunfado en Bélgica y Francia, está arrasando en España. Tiene ya más de un millón de productos registrados -700.000 alimenticios y 300.000 cosméticos-, y cada uno de ellos se evalúa de acuerdo con tres criterios: calidad nutricional, presencia de aditivos y dimensión biológica.

Recuerda que, para poder realizar el escaneo de productos, la aplicación deberá tener acceso a tu cámara. Una vez escaneados, Yuka guarda tus productos en un historial para que tengas acceso rápido a ellos y puedas identificar su impacto en la salud a través de un código de color simple –verde bueno o excelente, naranja mediocre y rojo malo-.

Y algo que nos ha encantado, además, es que no tienes que registrarte para poder disfrutar de los servicios gratuitos. Eso sí, la app tiene una versión de pago que cuenta con una barra de búsqueda, un modo offline y un historial ilimitado como funciones adicionales.

Un 94% de los usuarios de la app en Francia han dejado de comprar ciertos productos. Yuka Un 94% de los usuarios de la app en Francia han dejado de comprar ciertos productos.

MyRealFood: la app de Carlos Ríos

También es una de las aplicaciones más populares, de hecho está la segunda en App Store, gracias al movimiento que lleva detrás: el ‘Realfooding’, impulsado por el influencer más importante en nutrición en España, Carlos Ríos, que cuenta con casi dos millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

MyRealFood mantiene el alma del movimiento muy viva y te sumerge en la comunidad ‘Realfooding’, donde puedes compartir tus dudas, tusrecetas y casi incluso tus penas con el resto de usuarios.

La app tiene un apartado específico para recetas de diferentes categorías y, como en el caso anterior, la opción de escanear productos para valorar su aporte nutricional. Puedes también buscar alimentos dentro de su base de datos para conocer hasta el último átomo que los integra. Y en todos los casos ofrece alternativas sanas -incluso cuando el producto que consultas también lo es-.

Cuando escaneas o buscas algo, la aplicación te dice si es ‘comida real’, ‘buen procesado’ o ‘ultra-procesado’. El estilo de vida ‘Realfooding’ aconseja basar tu alimentación en el primer tipo y complementarla con el segundo, evitando por completo el tercero.

Esta app sí requiere registrarse y, de nuevo, si quieres escanear los alimentos debes darle acceso a la cámara de tu teléfono móvil.

En MyRealFood puedes buscar recetas y alimentos y escanear productos. 20minutos En MyRealFood puedes buscar recetas y alimentos y escanear productos.

Lifesum: un diario personal

Es una de las apps más completas que hemos probado. El planteamiento de Lifesum es sencillo: te preguntan cuál es tu objetivo -ganar, perder o mantener el peso- y en función del mismo te hace una serie de recomendaciones, basadas tanto en tus hábitos de consumo -que tú vas introduciendo- como en algunos datos como edad, altura y peso.

Después de introducir esos datos y tu objetivo, así como el tiempo en el que quieres conseguirlo, deberás ir añadiendo lo que comes a tu diario de alimentación: pones los productos que has desayunado, lo que has almorzado -entendiendo ‘almuerzo’ por comida-, lo que has cenado y los tentempiés que has tomado. Puedes anotar el ejercicio que has hecho y el agua que has bebido.

Además, la app tiene un apartado con planes de comida y recetas en los que podrás inspirarte para proponerte un menú sano y conseguir tu objetivo.

Como punto negativo comentamos que la aplicación tiene una versión de pago y que te ofrece suscribirte en repetidas ocasiones. Además, también es necesario registrarse como usuario.

Lifesum te pregunta tu objetivo y te hace una serie de recomendaciones para lograrlo. 20m Lifesum te pregunta tu objetivo y te hace una serie de recomendaciones para lograrlo.

Noodle: una forma original de relacionarte con tu nevera

Ya lo dicen ellos mismos en su lema: “Come sano, con lo que tienes a mano”. Noodle es una aplicación que ha revolucionado la forma de cocinar, especialmente pensada para los jóvenes ya que suelen tener la nevera ‘pelada’.

¿Cuántas veces te ha pasado que abres el frigorífico y no ves ‘nada’ para comer? Esta aplicación te ayuda a elaborar un plato saludable y nutritivo y tú solo tienes que introducir los ingredientes que tienes en casa. Noodle te ofrece distintas recetas -siempre muy sanas- en las que puedas combinarlos.

Puedes buscar por ingredientes o por tipo de plato y además puedes ‘Explorar’ sus propuestas y encontrar más de 1.800 recetas por clases de alimentos o incluso por tiempo -tiene una sección muy útil para nuestras ajetreadas vidas sobre platos que cocinar en 20 minutos o menos-.

Esta app ‘made in Spain’ -se ha desarrollado en Zaragoza-, está la número 12 en la categoría de ‘Salud y forma física’ de App Store. Y, aunque requiere registrarse para guardar tus recetas favoritas y personalizar tus búsquedas, permite consultar y explorar sin necesidad de darse de alta como usuario.

Basta con introducir tres alimentos y la app te sugiere un montón de recetas con ellos. Noodle Basta con introducir tres alimentos y la app te sugiere un montón de recetas con ellos.