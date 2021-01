Música

El nuevo canal de streaming, Coda Collection, apoyado por Yoko Ono, Sony Music Entertainmente, entre otros, se transmitirá por Amazon Prime Video, y tiene como objetivo difundir trabajos nuevos e inéditos, publicar conciertos, documentales de cintas musicales y más.

“Coda Collection contará las historias de los momentos más icónicos de la música con perspectivas frescas, una editorial única y contenido exclusivo”, reveló un comunicado sobre el servicio de streaming.

El canal será lanzado el próximo mes y cuenta con el apoyo de varias personalidades de la música como Jim Spinello, el director y productor John McDermott, Janie Hendrix , Yoko Ono y Jonas Herbsman. También varios sellos discográficos se involucraron, tal es el caso de Rhino Entertainment, Concord Music, Mercury Studios, Sony Music, entre otros.

THE CODA COLLECTION@JohnLennon was always on the cutting edge of music and culture. The @Coda_Collection will be a new way for fans to connect on a deeper level.

yoko https://t.co/b5JrGbQiap

— Yoko Ono (@yokoono) January 28, 2021