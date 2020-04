Desde que inició la cuarentena el pasado 20 de marzo, hasta ayer la policía arrestó a casi 700 personas por quebrantar el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus en la Capital y el interior provincial.

Las estadísticas fueron tomadas de todas las jurisdicciones de la provincia en el marco del DNU presidencial que prohíbe la circulación en la vía pública, salvo excepciones.

Según informaron fuentes del área de Relaciones Institucionales, se contabilizaron 674 personas aprehendidas, las cuales no pudieron justificar los motivos por los cuales no se encontraban realizando la cuarentena en sus casas.

Además, se conoció que por el mismo motivo las fuerzas de seguridad incautaron 228 vehículos, los cuales fueron remitidos a los diferentes municipios en calidad de secuestro.

El COE Policial recuerda a la comunidad que no se debe salir del domicilio, por estar vigente DNU presidencial, en virtud de lo cual toda persona que sea encontrada en la vía pública deberá justificar su permanencia en el lugar, de lo contrario se procederá a su inmediata detención y se dará intervención a la Justicia competente en la materia.

Relacionado