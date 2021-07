Si has visto la imagen de la noticia, puede que estés pensando que este avión parece que lo han sacado de un cómic de ciencia ficción debido a su forma puntiaguda y las ventanas inexistentes. Pero no, estás equivocado, se trata de un diseño elaborado por la NASA y la compañía de la industria aeroespacial llamada Lockheed Martin, además, esperan por ambas partes que cuando despegue el vuelo, los pasajeros no se den cuenta de que están surcando los cielos.

Este vehículo aéreo recibe el nombre de ‘X-59’ y ha sido diseñado para disminuir las ondas de sonido que puede llegar a originar un avión tradicional, tanto que ha reducido el ruido a 75 decibelios, es decir, se escucha como si cerrásemos de un golpe la puerta de nuestro coche.

David Richardson, director del programa X-59 de Lockheed Martin, comenta para el medio CNET que “este avión está perfectamente diseñado para volar lo más silencioso posible”. Por otro lado, si esta innovación tiene éxito, es probable que vuele más rápido que la velocidad del sonido.

Características de X-59

El avión mide un poco más de 30 metros de largo y solo lleva un único pasajero. La parte delantera del vehículo ya ocupa un tercio del tamaño, además, las alas inclinadas hacia atrás y su motor situado en la parte trasera permite que X-59 se pueda conducir sin ninguna dificultad.

Lo más normal es que los aviones dispongan de una cabina para el piloto, así puede ir mirando lo que le rodea mientras conduce. No obstante, este avión posee un sistema de visión externo en HD que ha sido creado por la NASA para ver en tiempo real lo que sucede. Gracias a las cámaras que hay por encima y por debajo del vehículo, los pilotos podrán ver trayectoria y se mostrarán datos como la altitud y la velocidad.

Nils Larson, piloto de pruebas de la NASA, afirma para CNET que la pantalla les brinda más capacidad de visión y control de la que podría tener una ventana tradicional.

¿Cuándo lo veremos en el aire?

Lockheed llevará a cabo las primeras pruebas en 2022 para ver si el mecanismo del avión funciona correctamente y si puede llegar a volar a una velocidad y altitud adecuada. Asimismo, la NASA realizará sus propias pruebas en 2023 para comprobar su validación acústica.

Tras finalizar con las pruebas de Lockheed y la NASA, en 2024 el avión X-59 volará sobre varias ciudades de los Estados Unidos para analizar las reacciones de la población.

